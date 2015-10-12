Лукашенко: Я готов на любые преобразования и реформы

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов на любые преобразования и реформы. Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке, А. Лукашенко подчеркнул, что главный принцип его политики в течение двадцати лет - "все должно быть спокойно, без революций", особенно в экономике.

Глава государства отметил, что если в политике, законодательстве еще можно принимать радикальные законы, то экономика никогда не потерпит, если ее будут ломать через колено: "Не сегодня завтра это аукнется".

Он подчеркнул, что готов на любые реформы, но сомневается, надо ли это народу. "Одно дело сказать "давайте вперед", а, когда вперед пойдем, кто дойдет? Поэтому вопрос не во мне. Я готов на любые преобразования и реформы, революционные в том числе, хотя это не мой принцип", - напомнил Александр Лукашенко. "Я готов сделать так, как вы хотите, - продолжил он. - Никто меня не упрекнет, что я действовал эти годы вопреки мнению народа".

Александр Лукашенко заметил, что обещал белорусам, что будет поступать так, как они хотят. "Я так и действую. Если вы мне дадите карт-бланш на любую ломку и революционное преобразование, если вы этого захотите - ради Бога. Мы это сделаем. Вопрос не во мне - вопрос в обществе", - сказал он.

Глава государства еще раз подчеркнул, что лучше идти спокойно эволюционным путем без ломки и без революций.