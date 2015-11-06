Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Александр Лукашенко пятый раз вступил в должность президента Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости в Минске.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Далее Александр Лукашенко подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

Церемония инаугурации состоялась в присутствии более 1 тыс. приглашенных, среди которых высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, руководители различных уровней, представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.

Президентские выборы состоялись в Беларуси 11 октября.