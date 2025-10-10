Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Лукашенко пригласил страны СНГ на конференцию по евразийской безопасности в Минске

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 12:13
    Лукашенко пригласил страны СНГ на конференцию по евразийской безопасности в Минске

    Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей стран СНГ на Минскую конференцию высокого уровня по евразийской безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Душанбе.

    "Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября третьей Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Уважаемые главы государств, очень просил бы вас прислать представителей высокого уровня на эту конференцию. Мы очень много говорим, что у нас есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но на уровне глав государств когда мы собирались? Когда мы обсуждали вопросы безопасности? Когда мы, глядя друг другу в глаза, могли сказать то, о чем мы думаем?", - сказал он.

    Александр Лукашенко отметил, что Минская конференция высокого уровня по евразийской безопасности как раз может способствовать такому откровенному диалогу.

    Отметим, что III Минская международная конференция по евразийской безопасности состоится 28-29 октября.

