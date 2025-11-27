Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Лукашенко отправился с визитом в Мьянму

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 13:41
    Лукашенко отправился с визитом в Мьянму

    Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня направился с официальным визитом в Мьянму.

    Как передает Report, об этом сообщили белорусские СМИ.

    По итогам визита, который продолжится до 28 ноября, в запланировано подписание ряда двусторонних документов, главный из которых - Дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Мьянмой на 2026-2028 годы.

    В столице Мьянмы - городе Нейпьидо состоятся официальные переговоры в узком, а затем в расширенном составах. Лукашенко и исполняющий обязанности президента Мьянмы, председатель Комиссии нацбезопасности и мира Мин Аун Хлайн обсудят перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализацию совместных проектов. Речь в том числе пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики.

