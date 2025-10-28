Лукашенко: Нужно остановить гонку вооружений, а не смотреть через прицел автомата
В регионе
- 28 октября, 2025
- 14:23
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал остановить гонку вооружений и вести диалог.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лукашенко отметил, что все страны говорят о том, что не будут втягиваться в гонку вооружений, однако реальность свидетельствует об обратном.
"Видя, какой сегодня мир, государства будут тратить последние деньги для того, чтобы обеспечить свою безопасность... Нам нужен диалог. Нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата. Ни в коем случае нельзя. Надо всегда разговаривать. Когда не разговаривают, тогда война ближе", - заявил он.
