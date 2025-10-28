Belarus Prezidenti: Ünsiyyət olmadıqda müharibə daha yaxın olur
Region
- 28 oktyabr, 2025
- 14:38
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko silah yarışını dayandırmağa və dialoq qurmağa çağırıb.
"Report"un BELTA-ya istinadən məlumatına görə, o, bunu Minskdə III Beynəlxalq Avrasiya Təhlükəsizliyi Konfransında çıxışı zamanı bildirib.
A.Lukaşenko qeyd edib ki, bütün ölkələr silah yarışına qoşulmayacaqlarını söyləsələr də, reallıq əksini göstərir.
"Bizə dialoq lazımdır. Bir-birimizə avtomatın nişangahından baxmaq olmaz. Heç bir halda olmaz. Həmişə ünsiyyət qurmaq lazımdır. Bu olmadıqda müharibə daha yaxın olur", - o bildirib.
