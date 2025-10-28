İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Belarus Prezidenti: Ünsiyyət olmadıqda müharibə daha yaxın olur

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 14:38
    Belarus Prezidenti: Ünsiyyət olmadıqda müharibə daha yaxın olur
    Aleksandr Lukaşenko

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko silah yarışını dayandırmağa və dialoq qurmağa çağırıb.

    "Report"un BELTA-ya istinadən məlumatına görə, o, bunu Minskdə III Beynəlxalq Avrasiya Təhlükəsizliyi Konfransında çıxışı zamanı bildirib.

    A.Lukaşenko qeyd edib ki, bütün ölkələr silah yarışına qoşulmayacaqlarını söyləsələr də, reallıq əksini göstərir.

    "Bizə dialoq lazımdır. Bir-birimizə avtomatın nişangahından baxmaq olmaz. Heç bir halda olmaz. Həmişə ünsiyyət qurmaq lazımdır. Bu olmadıqda müharibə daha yaxın olur", - o bildirib.

    Belarus silah Aleksandr Lukaşenko
