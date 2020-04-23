​Лукашенко: Беларусь не закроет границы из-за пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает Report со ссылкой на RT.

"Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости", — приводит "СБ. Беларусь сегодня" его слова на совещании по устойчивости национальной экономики.

Лидер Беларуси при этом отметил, что стране "непросто и недёшево" это обходится.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.