Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Лихачев: Ситуация на площадке АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

    В регионе
    • 28 марта, 2026
    • 17:13
    Завершен очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер" в Иране, станцию покинули 163 сотрудника. Ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

    "Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования", - сказал он.

    АЭС Бушер в Иране Алексей Лихачев Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Lixaçov: İranda Buşehr AES-dən daha 163 əməkdaş təxliyə edilib
    Ты - Король

    17:46

    Дорожная полиция обеспечивает безопасность на дорогах в условиях затяжных дождей

    17:44

    КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛА

    17:38
    В Хачмазе из-за ливней подтоплены более 500 частных домов и хозяйств

    17:33

    Оманский порт Салала приостановил работу после атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

    17:24

    Мирзоян и Арагчи обсудили возможные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке

    17:21
    "Ученый", предавший Азербайджан: Истинное лицо Игбала Абилова и те, кто стоит за ним

    17:13

    16:53

    Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    16:50

    Азеришыг: В Сумгайыте дождевые воды затопили подстанции и трансформаторные пункты

