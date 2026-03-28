Лихачев: Ситуация на площадке АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться
В регионе
- 28 марта, 2026
- 17:13
Завершен очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер" в Иране, станцию покинули 163 сотрудника. Ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования", - сказал он.
