Лидеры Турции и Катара обсудили региональные и глобальные вопросы
- 23 сентября, 2026
- 02:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Как сообщает Report со ссылкой на Управление коммуникаций Администрации турецкого лидера, стороны обсудили на встрече турецко-катарские двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган заявил, что деятельность по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах, прежде всего в области инвестиций, торговли, энергетики и оборонной промышленности, будет продолжена.
Турецкий лидер отметил, что процессы, негативно влияющие на энергоснабжение в регионе, создают трудности для всех сторон. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества в области энергетических и транспортных коридоров.
Эрдоган также заявил, что Израиль отказывается предпринимать шаги в направлении мира в Газе, и отметил важность оказания давления со стороны международного сообщества для прекращения военной деятельности Израиля в регионе.