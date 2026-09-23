Лидеры Турции и Катара обсудили региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление коммуникаций Администрации турецкого лидера, стороны обсудили на встрече турецко-катарские двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что деятельность по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах, прежде всего в области инвестиций, торговли, энергетики и оборонной промышленности, будет продолжена.

Турецкий лидер отметил, что процессы, негативно влияющие на энергоснабжение в регионе, создают трудности для всех сторон. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества в области энергетических и транспортных коридоров.

Эрдоган также заявил, что Израиль отказывается предпринимать шаги в направлении мира в Газе, и отметил важность оказания давления со стороны международного сообщества для прекращения военной деятельности Израиля в регионе.