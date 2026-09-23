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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Лидеры Турции и Катара обсудили региональные и глобальные вопросы

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 02:31
    Лидеры Турции и Катара обсудили региональные и глобальные вопросы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление коммуникаций Администрации турецкого лидера, стороны обсудили на встрече турецко-катарские двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

    Эрдоган заявил, что деятельность по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах, прежде всего в области инвестиций, торговли, энергетики и оборонной промышленности, будет продолжена.

    Турецкий лидер отметил, что процессы, негативно влияющие на энергоснабжение в регионе, создают трудности для всех сторон. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества в области энергетических и транспортных коридоров.

    Эрдоган также заявил, что Израиль отказывается предпринимать шаги в направлении мира в Газе, и отметил важность оказания давления со стороны международного сообщества для прекращения военной деятельности Израиля в регионе.

    Реджеп Тайип Эрдоган Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани Турция Катар
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    Ərdoğan qətərli həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib
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    Türkiye, Qatar eye deeper cooperation in energy, trade and defense

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