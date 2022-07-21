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Лидеры Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве

Лидеры Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве Руководители трех государств центрально-азиатского региона по итогам состоявшейся в четверг в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) четвертой консультативной встречи подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
В регионе
21 июля 2022 г. 13:57
Лидеры Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве

Руководители трех государств центрально-азиатского региона по итогам состоявшейся в четверг в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) четвертой консультативной встречи подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По результатам встречи президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

"Президенты Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов подпишут данный документ после завершения внутригосударственных процедур в их странах", - сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

Помимо этого, участниками саммита была одобрена концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, региональная программа "Зеленая повестка" и дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы. Кроме того, президенты этих стран подписали решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий Эмомали Рахмона в качестве президента данного фонда.

Следующую встречу лидеров центрально-азиатских государств планируется провести в 2023 году в Таджикистане.

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