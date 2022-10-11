Лидеры G7 пообещали продолжать оказывать поддержку Украине

Главы стран G7 в ходе заседания пообещали продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Главы стран G7 в ходе заседания пообещали продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - заявили лидеры США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании.

Они также пообещали дополнительные экономические ограничения для России и заявили, что будут "координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике".

17.05

Лидеры стран "Большой семерки" начали внеочередное заседание в режиме видеосвязи, чтобы обсудить последствия массированных ударов по украинским объектам.

Как передает Report, на видеоконференции во вторник представители G7, в первую очередь, займутся "вопросом последствий недавней эскалации в Украине". Также участники встречи обсудят вопросы, касающиеся сферы энергетики и цен на энергоресурсы.

Ранее журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, онлайн-встреча G7 проходит на уровне глав государств и правительств. Владимир Зеленский подключится к конференции в качестве гостя.

При этом, как отметил представитель кабмина ФРГ, участники конференции вряд ли будут обсуждать поставки оружия Украине. По его словам, для обсуждения поставок оружия существует, например, формат Рамштайна, в котором принимают участие не только страны G7.