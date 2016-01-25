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    ​Левон Тер-Петросян прооперирован в США

    Первый президент Армении был прооперирован в больнице Glendale Memorial в США

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Первый президент Армении Левон Тер-Петросян  прооперирован в больнице Glendale Memorial в городе Глендел США в связи с раком кишечника, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    После получения постоперационного лечения 24 января Тер-Петросян был выписан из больницы и в настоящее время выздоравливает в доме у родственников.

    Ранее армянские СМИ сообщили, что бывший президент Армении Левон Тер-Петросян, отложив свадьбу сына, отбыл в США на лечение 9 января. 

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