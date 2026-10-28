Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизации

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 16:01
    Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизации

    В небанковских кредитных организациях (НБКО) Азербайджана наблюдается дефицит бюджета и квалифицированных специалистов в области кибербезопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (АКТА) Рауф Джабаров на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) в Баку.

    По его словам, в данном сегменте уровень цифровизации относительно низок по сравнению с другими институтами финансового сектора, в связи с чем кибератаки происходят реже.

    "Однако в случае подобных атак столкновение с проблемами неизбежно. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил регуляторное требование в этой области, предусматривающее соблюдение микрофинансовыми институтами определенных правил. В этом процессе проявляется также роль ассоциаций, компаний и экспертов".

    Он добавил, что в большинстве НБКО наблюдается отсутствие квалифицированных специалистов: "Полагаю, что это можно решить путем привлечения внешних экспертов или консультантов. Мы видим, что во многих микрофинансовых организациях отсутствует отдел кибербезопасности".

    Кибербезопасность Рауф Джабаров Небанковская кредитная организация (НБКО) Цифровизация услуг
    AKTA: BOKT-larda kibertəhlükəsizlik üçün büdcə və mütəxəssis çatışmazlığı var
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:12
    Фото
    Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    16:05
    Фото
    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM
    Финансы
    16:01
    Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизации
    Финансы
    16:00
    Кубилюс: ЕС должен сохранить мощности нефтепереработки для обеспечения обороноспособности
    Другие страны
    15:57
    Насир Аль-Дармаки: Музеи должны давать представителям различных культур возможность делиться опытом
    Внешняя политика
    15:55
    ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре
    Финансы
    15:54
    Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусство
    Искусство
    15:50
    UKMTO: США рекомендуют судам избегать прохода через Ормузский пролив
    Другие страны
    15:50
    Номинальный и реальный эффективные курсы маната выросли
    Финансы
    Лента новостей