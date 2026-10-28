Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизации
- 28 октября, 2026
- 16:01
Будьте в курсе главных новостей!
В небанковских кредитных организациях (НБКО) Азербайджана наблюдается дефицит бюджета и квалифицированных специалистов в области кибербезопасности.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (АКТА) Рауф Джабаров на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) в Баку.
По его словам, в данном сегменте уровень цифровизации относительно низок по сравнению с другими институтами финансового сектора, в связи с чем кибератаки происходят реже.
"Однако в случае подобных атак столкновение с проблемами неизбежно. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил регуляторное требование в этой области, предусматривающее соблюдение микрофинансовыми институтами определенных правил. В этом процессе проявляется также роль ассоциаций, компаний и экспертов".
Он добавил, что в большинстве НБКО наблюдается отсутствие квалифицированных специалистов: "Полагаю, что это можно решить путем привлечения внешних экспертов или консультантов. Мы видим, что во многих микрофинансовых организациях отсутствует отдел кибербезопасности".