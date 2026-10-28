Кубилюс: ЕС должен сохранить мощности нефтепереработки для обеспечения обороноспособности

Евросоюзу необходимо поддерживать мощности нефтепереработки на уровне, достаточном для обеспечения армии топливом в случае кризиса или войны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пресс-конференции после первого диалога Еврокомисии с представителями европейских НПЗ в Брюсселе.

"Оборона без топлива невозможна", - сказал он.

По словам Кубилюса, согласно модели сил НАТО, в первые 10 дней потенциального военного кризиса альянсу потребуется перебросить и обеспечить всем необходимым 100 тыс. военнослужащих, что предполагает значительный спрос на топливо.

Он выделил четыре приоритета ЕС: поддержание достаточных мощностей по производству топлива, сохранение конкурентоспособной нефтеперерабатывающей отрасли, обеспечение транспортировки топлива в кризисных условиях и повышение устойчивости критической топливной инфраструктуры.

Кубилюс также указал на необходимость расширения возможностей Центральноевропейской трубопроводной системы, созданной в период холодной войны, для улучшения снабжения восточного фланга Европы.

По его словам, Еврокомиссия продолжит координировать эту работу с НАТО, государствами-членами ЕС и промышленностью, учитывая текущие проблемы с поставками и ценами и долгосрочные потребности европейской обороны.