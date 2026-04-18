Левент Эргюн принял участие в военных учениях в Ливии
В регионе
- 18 апреля, 2026
- 20:19
Начальник 2-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Левент Эргюн принял участие в церемонии открытия продолжающихся в Ливии многонациональных учений сил специального назначения Flintlock-2026.
Как сообщает Report, соответствующая информация опубликована на странице Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.
В рамках визита Л. Эргюн также провел встречи с министром обороны Правительства национального единства Ливии генерал-майором Абдуссаламом Зуби, заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией, генералом армии Саддамом Хафтаром, а также заместителем командующего Африканским командованием США генерал-лейтенантом Джоном Бреннаном.
Последние новости
