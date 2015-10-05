​Легкомоторный самолет упал на западе Украины, два человека погибли

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет упал во Львовской области, погибли два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает госслужба Украины по ЧС.

Авария произошла накануне во время учебно-тренировочного полета.

"Произошло падение легкомоторного самолета Zodiak СН-601 без последующего горения, который совершал полет из аэродрома авиационно-спортивного клуба общества содействия обороне Украины из села Цунив. Погибли два человека (пилот и пассажир)", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства падения устанавливаются. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.