​Легкомоторный самолет упал на западе Украины, два человека погибли

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет упал во Львовской области, погибли два человека.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает госслужба Украины по ЧС.
Авария произошла накануне во время учебно-тренировочного полета.
"Произошло падение легкомоторного самолета Zodiak СН-601 без последующего горения, который совершал полет из аэродрома авиационно-спортивного клуба общества содействия обороне Украины из села Цунив. Погибли два человека (пилот и пассажир)", - говорится в сообщении.
Причина и обстоятельства падения устанавливаются. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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