Лебедев: Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в первой половине 2026 года в Ашхабаде.

Как передает Report, об этом заявил генсек Содружества Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.

В Минске были утверждены основные направления сотрудничества в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2035 года, соглашение по предупреждению развития саранчовых вредителей.