Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Лебедев: Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 17:22
    Лебедев: Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

    Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в первой половине 2026 года в Ашхабаде.

    Как передает Report, об этом заявил генсек Содружества Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.

    В Минске были утверждены основные направления сотрудничества в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2035 года, соглашение по предупреждению развития саранчовых вредителей.

    СНГ Сергей Лебедев Беларусь Туркменистан
    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Последние новости

    17:53

    Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия нанесет большой ущерб туризму в будущем

    Экология
    17:53

    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана

    Другие
    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    Лента новостей