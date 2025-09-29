İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:31
    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    MDB Hökumət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2026-cı ilin birinci yarısında Aşqabadda keçiriləcək.

    "Report" verdiyi məlumata görə, bunu MDB-nin baş katibi Sergey Lebedev Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasının yekunları üzrə deyib.

    Minskdə 2035-ci ilə qədər olan dövr üçün meşə təsərrüfatı və meşə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlər, həmçinin çəyirtkələrin inkişafının qarşısının alınmasına dair saziş təsdiq edilib.

    MDB iclas Aşqabad
    Лебедев: Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

