MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 17:31
MDB Hökumət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2026-cı ilin birinci yarısında Aşqabadda keçiriləcək.
"Report" verdiyi məlumata görə, bunu MDB-nin baş katibi Sergey Lebedev Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasının yekunları üzrə deyib.
Minskdə 2035-ci ilə qədər olan dövr üçün meşə təsərrüfatı və meşə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlər, həmçinin çəyirtkələrin inkişafının qarşısının alınmasına dair saziş təsdiq edilib.
