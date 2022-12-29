Лавров: Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю.

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю.

Как передает Report, министр утверждает, что в текущий момент дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом.

Он отметил, что организацию создавали в качестве площадки для равноправного диалога и сотрудничества, но в последние годы «она прибывает в глубочайшем кризисе».

По его мнению, Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратил ее в арену пропагандистских баталий.