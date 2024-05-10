В Бийске при пожаре в больнице эвакуировали свыше 40 человек

Персонал Центральной городской больницы Бийска Алтайского края эвакуировали из-за пожара в здании.

Персонал Центральной городской больницы Бийска Алтайского края эвакуировали из-за пожара в здании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"По улице Садовой произошло возгорание в Центральной городской больнице. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания. По предварительной информации, звеньями газодымозащитной службы спасены 6 человек, эвакуированы 35 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время пожар локализован на площади 10 кв. м, ликвидировано открытое горение. В ликвидации возгорания задействованы 77 человек и 15 единиц техники.

В МЧС РФ уточнили, что всего спасен на пожаре 41 человек, еще 33 - эвакуировали.