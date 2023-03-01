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Лавров в Нью-Дели встретится 1 марта с главами МИД Турции и Бразилии

Лавров в Нью-Дели встретится 1 марта с главами МИД Турции и Бразилии Глава МИД России Сергей Лавров проводит в среду встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Позже в этот день глава российской дипломатии встретится также с коллегами из Турции и Бразилии Мевлютом Чавушоглу и Мауро Виэйрой.
В регионе
1 марта 2023 г. 13:13
Лавров в Нью-Дели встретится 1 марта с главами МИД Турции и Бразилии

Глава МИД России Сергей Лавров проводит в среду встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Позже в этот день глава российской дипломатии встретится также с коллегами из Турции и Бразилии Мевлютом Чавушоглу и Мауро Виэйрой.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце.

Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "Большой двадцатки".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya XİN başçıları görüşəcək

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