Лавров в Нью-Дели встретится 1 марта с главами МИД Турции и Бразилии

Глава МИД России Сергей Лавров проводит в среду встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Позже в этот день глава российской дипломатии встретится также с коллегами из Турции и Бразилии Мевлютом Чавушоглу и Мауро Виэйрой.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце.
Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "Большой двадцатки".