Лавров: США и РФ проведут очередной раунд переговоров по работе посольств

Россия и США договорились провести осенью очередной раунд переговоров о работе посольств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"РФ и США договорились провести два раунда консультаций по так называемым дипломатическим раздражителям", - отметил он.

По словам Лаврова, этот вопрос обсуждался на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.