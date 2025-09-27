Лавров: США и РФ проведут очередной раунд переговоров по работе посольств
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 21:49
Россия и США договорились провести осенью очередной раунд переговоров о работе посольств.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"РФ и США договорились провести два раунда консультаций по так называемым дипломатическим раздражителям", - отметил он.
По словам Лаврова, этот вопрос обсуждался на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.
