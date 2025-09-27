Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Лавров: США и РФ проведут очередной раунд переговоров по работе посольств

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 21:49
    Лавров: США и РФ проведут очередной раунд переговоров по работе посольств

    Россия и США договорились провести осенью очередной раунд переговоров о работе посольств.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    "РФ и США договорились провести два раунда консультаций по так называемым дипломатическим раздражителям", - отметил он.

    По словам Лаврова, этот вопрос обсуждался на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.

    США Россия Сергей Лавров переговоры
    Lavrov: ABŞ və Rusiya səfirliklərin fəaliyyəti ilə bağlı növbəti danışıqlar aparacaq

    Последние новости

    22:56

    Министр энергетики США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    22:54

    НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в Дании

    Другие страны
    22:43

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    22:36

    В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

    Другие страны
    22:24

    Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине

    В регионе
    22:09

    Каллас: ЕС требует возобновить грузоперевозки на границе Палестины и Иордании

    Другие страны
    22:02
    Фото

    В Зангилане и Джебраиле почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    21:58
    Фото
    Видео

    Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    21:49

    Лавров: США и РФ проведут очередной раунд переговоров по работе посольств

    В регионе
    Лента новостей