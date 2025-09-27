İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Lavrov: ABŞ və Rusiya səfirliklərin fəaliyyəti ilə bağlı növbəti danışıqlar aparacaq

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 21:59
    Lavrov: ABŞ və Rusiya səfirliklərin fəaliyyəti ilə bağlı növbəti danışıqlar aparacaq

    Rusiya və ABŞ yaxın vaxtlarda səfirliklərin işi bağlı danışıqların növbəti raundunu keçirmək barədə razılığa gəliblər.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ümumi müzakirələr deyib.

    "Rusiya və ABŞ arasında diplomatik maneələr adlandırılan məsələlərlə bağlı iki məsləhətləşmə raundunun keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub", – deyə o bildirib.

    Lavrovun sözlərinə görə, bu məsələ ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıqlar zamanı müzakirə edilib.

