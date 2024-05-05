Лавров считает, что Европа не создает предпосылок для разговора с РФ на основе учета интересов

Диалог России со странами Западной Европы может состояться, когда там будут готовы вести его с соблюдением баланса интересов, но пока предпосылок для этого нет.

Диалог России со странами Западной Европы может состояться, когда там будут готовы вести его с соблюдением баланса интересов, но пока предпосылок для этого нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение изложил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

По словам министра, диалог может быть успешным только при условии, что страны Западной Европы "осознают полную бесперспективность своей колониальной политики по подчинению себе всех и вся, по вмешательству в дела других регионов, будь то Южный Кавказ или Центральная Азия".

"Когда они будут готовы положить в основу сотрудничества не баланс сил, а баланс законных интересов, тогда может состояться перспективный разговор, - подчеркнул Лавров. - Пока предпосылок для этого не наблюдаем".