Лавров считает, что Европа не создает предпосылок для разговора с РФ на основе учета интересов

Диалог России со странами Западной Европы может состояться, когда там будут готовы вести его с соблюдением баланса интересов, но пока предпосылок для этого нет.
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По словам министра, диалог может быть успешным только при условии, что страны Западной Европы "осознают полную бесперспективность своей колониальной политики по подчинению себе всех и вся, по вмешательству в дела других регионов, будь то Южный Кавказ или Центральная Азия".
"Когда они будут готовы положить в основу сотрудничества не баланс сил, а баланс законных интересов, тогда может состояться перспективный разговор, - подчеркнул Лавров. - Пока предпосылок для этого не наблюдаем".