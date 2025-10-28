Лавров: РФ надеется, что Трамп стремится к разрешению кризиса в Украине

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса в Украине, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений", - отметил он.