Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Лавров: РФ надеется, что Трамп стремится к разрешению кризиса в Украине

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 13:40
    Лавров: РФ надеется, что Трамп стремится к разрешению кризиса в Украине

    Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса в Украине, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    "Надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений", - отметил он.

    Сергей Лавров Россия США Дональд Трамп украинский конфликт
    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Последние новости

    13:58

    Финляндия перевооружает солдат под стандарты НАТО

    Другие страны
    13:57

    ВБ: Азербайджану необходимы структурные реформы для стимулирования частных инвестиций

    Бизнес
    13:47
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с самым большим круглым ковром в истории мирового ковроткачества

    Kультурная политика
    13:40

    Лавров: РФ надеется, что Трамп стремится к разрешению кризиса в Украине

    В регионе
    13:39

    63% доходов бюджета Нахчывана за 9 месяцев сформировано за счет местных сборов

    Финансы
    13:35

    БОС прогнозирует рост прозрачности и цифровизации страховой отрасли

    Финансы
    13:32

    ЦБА: В Азербайджане существует потребность в инновационных продуктах в секторе страхования

    Финансы
    13:29

    Зеленский назвал причину лишения гражданства экс-мэра Одессы

    Другие страны
    13:23

    Пезешкиан отметил вклад Азербайджана в укрепление сотрудничества стран ОЭС

    В регионе
    Лента новостей