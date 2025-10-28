İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 13:50
    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Rusiya ümid edir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Alyaskada keçirilən Rusiya-ABŞ sammitində Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı razılaşdırılmış prinsiplərə sadiq qalacaq.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov Avrasiya təhlükəsizliyi üzrə III Minsk beynəlxalq konfransında bildirib.

    "Ümid edirik ki, Prezident Tramp əvvəlki kimi Ukrayna böhranının həllinə səmimi şəkildə can atır və Ankoricdə keçirilən sammitdə ABŞ-nin təklifləri əsasında işlənib hazırlanmış prinsiplərə sadiq qalacaq", - o qeyd edib.

