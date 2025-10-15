Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Лавров: РФ готова обсуждать вопросы с США, в том числе на президентском уровне

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 19:50
    Лавров: РФ готова обсуждать вопросы с США, в том числе на президентском уровне

    Россия в любой момент готова обсуждать конкретные вопросы с США на разных уровнях, включая президентский.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

    "Недавно во время отлета из Египта президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос журналистов про крылатые ракеты Tomahawk, среди прочего сказал, что, наверное, ему надо будет поговорить с президентом России Владимиром Путиным на эту тему. Он и его команда знают, что в любой момент мы готовы на разных уровнях, включая президентский, общаться и обсуждать конкретные вопросы. Конечно, с учетом всего того, что успели наработать за предыдущий период, в том числе российско-американский саммит на Аляске", - сказал он.

    По словам Лаврова, процесс консультаций президента США Дональда Трампа с союзниками по российско-американскому саммиту, который состоялся на Аляске 15 августа, продолжается.

    "Исходим из того, что концептуально там было взаимное понимание. О том, как это понимание может быть претворено в практические дела, тоже говорили. Четко изложили, как мы это видим. Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается, - указал глава МИД РФ.

    МИД РФ Сергей Лавров США
