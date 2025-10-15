İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Lavrov: Rusiya ABŞ ilə məsələləri müzakirə etməyə hazırdır

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 20:05
    Lavrov: Rusiya ABŞ ilə məsələləri müzakirə etməyə hazırdır

    Rusiya istənilən vaxt ABŞ ilə müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən prezidentlər səviyyəsində konkret məsələləri müzakirə etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Kommersant" qəzetinə müsahibəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib.

    "Bu yaxınlarda Misiri tərk edərkən, ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistlərin "Tomahawk" qanadlı raketləri ilə bağlı suallarını şərh edərkən, digər məsələlərlə yanaşı, yəqin ki, bu məsələ ilə bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışmağa ehtiyac duyacağını deyib. O və onun komandası bilir ki, biz istənilən vaxt müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən prezidentlər səviyyəsində ünsiyyətə və konkret məsələləri müzakirə etməyə hazırıq. Təbii ki, geridə qalan müddətdə baş verənləri, o cümlədən Alyaskadakı Rusiya-Amerika sammitini nəzərə alaraq", - o bildirib.

    Lavrovun sözlərinə görə, avqustun 15-də Alyaskada baş tutmuş Rusiya-Amerika sammiti ilə bağlı ABŞ Prezidenti Donald Tramp və müttəfiqləri arasında məsləhətləşmələr davam edir.

    "Güman edirik ki, konseptual olaraq qarşılıqlı anlaşma olub. Biz bu anlaşmanın praktiki fəaliyyətə necə çevrilə biləcəyini də müzakirə etdik. Biz bunu necə gördüyümüzü aydın şəkildə qeyd etdik. Prezident Tramp bildirib ki, müttəfiqləri ilə məsləhətləşməyə ehtiyacı var. Məsləhətləşmə prosesi, görünür, davam edir", - Rusiya XİN rəhbəri söyləyib.

