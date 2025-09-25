Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с делегацией Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с представителями сирийской делегации на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Второй день на ГА ООН у российской делегации начался со встречи с представителями Сирии", - написала дипломат.

На встрече присутствует глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

"Важно обсудить, в каком состоянии сейчас находятся наши отношения. События развиваются очень быстро", - сказал Лавров перед началом встречи.