    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 18:27
    Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с делегацией Сирии

    Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с представителями сирийской делегации на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    "Второй день на ГА ООН у российской делегации начался со встречи с представителями Сирии", - написала дипломат.

    На встрече присутствует глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

    "Важно обсудить, в каком состоянии сейчас находятся наши отношения. События развиваются очень быстро", - сказал Лавров перед началом встречи.

