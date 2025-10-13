Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Лавров провел встречу с главами четырех дипмиссий прикаспийских государств

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 17:59
    Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

    "Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств... Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках "пятерки", - говорится в сообщении.

    Кроме того, стороны обсудили подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств.

    Сергей Лавров прикаспийские страны обмен мнениями дипмиссия
    Lavrov Xəzəryanı dövlətlərin dörd diplomatik missiyasının rəhbərləri ilə görüş keçirib

    Лента новостей