Лавров провел встречу с главами четырех дипмиссий прикаспийских государств
В регионе
- 13 октября, 2025
- 17:59
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств... Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках "пятерки", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств.
