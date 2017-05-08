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    Лавров проведет встречу с Тиллерсоном 10 мая в Вашингтоне

    В ходе встречи предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    "В соответствии с достигнутой договоренностью 9-11 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки", - сообщили в МИД РФ.

    В ведомстве отметили, что "на 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений".

    "Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе", - сообщили в МИД.

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