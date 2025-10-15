Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    Решение поставлять ракеты Tomahawk Киеву нанесет колоссальный ущерб отношениям России и США.

    Как передает Report, эту мысль, высказанную российским лидером Владимиром Путиным, повторил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

    "Да, были заявления про Tomahawk, но в этой серии заявлений про возможность поставки ракет президент Дональд Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Джо Байдена", - отметил министр.

    Lavrov: Kiyevə "Tomahawk" raketlərinin tədarükü Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaq

