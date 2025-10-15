Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США
В регионе
- 15 октября, 2025
- 20:00
Решение поставлять ракеты Tomahawk Киеву нанесет колоссальный ущерб отношениям России и США.
Как передает Report, эту мысль, высказанную российским лидером Владимиром Путиным, повторил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
"Да, были заявления про Tomahawk, но в этой серии заявлений про возможность поставки ракет президент Дональд Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Джо Байдена", - отметил министр.
