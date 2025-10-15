Lavrov: Kiyevə "Tomahawk" raketlərinin tədarükü Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaq
Region
15 oktyabr, 2025
- 20:18
Kiyevə "Tomahawk" raketlərinin tədarükü qərarı Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaq.
"Report"un məlumatına görə, Rusiya Pideri Vladimir Putinin səsləndirdiyi bu fikirləri xarici işlər naziri Sergey Lavrov "Kommersant" qəzetinə müsahibəsində təkrarlayıb.
"Bəli, "Tomahawk" raketləri ilə bağlı bəyanatlar var idi, lakin raketlərin mümkün tədarükü ilə bağlı bu bəyanatlar silsiləsində Prezident Donald Tramp həm də vəziyyətin gərginləşməsini istəmədiyini qeyd edib. Bu, sadəcə olaraq, Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlərin normallaşdırılması və Cozef Bayden administrasiyası tərəfindən dalana dirənmiş münasibətləri düzəltmək perspektivlərinə böyük ziyan vuracaq", - o deyib.
