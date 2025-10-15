İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 20:18
    Lavrov: Kiyevə Tomahawk raketlərinin tədarükü Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaq

    Kiyevə "Tomahawk" raketlərinin tədarükü qərarı Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaq.

    "Report"un məlumatına görə, Rusiya Pideri Vladimir Putinin səsləndirdiyi bu fikirləri xarici işlər naziri Sergey Lavrov "Kommersant" qəzetinə müsahibəsində təkrarlayıb.

    "Bəli, "Tomahawk" raketləri ilə bağlı bəyanatlar var idi, lakin raketlərin mümkün tədarükü ilə bağlı bu bəyanatlar silsiləsində Prezident Donald Tramp həm də vəziyyətin gərginləşməsini istəmədiyini qeyd edib. Bu, sadəcə olaraq, Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlərin normallaşdırılması və Cozef Bayden administrasiyası tərəfindən dalana dirənmiş münasibətləri düzəltmək perspektivlərinə böyük ziyan vuracaq", - o deyib.

    Sergey Lavrov "Tomahawk"
    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

