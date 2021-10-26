О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: Отношений между Россией и НАТО нет

Лавров: Отношений между Россией и НАТО нет Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет.
В регионе
26 октября 2021 г. 04:32
Лавров: Отношений между Россией и НАТО нет

Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя плохие отношения НАТО и Москвы, назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом.

"НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными (России). Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", - сказал Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiya ilə NATO arasında heç bir münasibət yoxdur”

Самое важное

Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции Губадлы
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции "Губадлы"
26 октября 2021 г. 01:06
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
25 октября 2021 г. 22:30
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
25 октября 2021 г. 09:42
Минул год со дня освобождения Губадлы
Минул год со дня освобождения Губадлы
25 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi