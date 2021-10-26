Лавров: Отношений между Россией и НАТО нет

Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет.

Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя плохие отношения НАТО и Москвы, назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом.

"НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными (России). Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", - сказал Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой.