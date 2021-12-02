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Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии

Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня находится в удручающем состоянии.
В регионе
2 декабря 2021 г. 14:49
Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня находится в удручающем состоянии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

По его словам, нет продвижения ключевой задачи, стоящей перед ОБСЕ, - укрепления безопасности, в основе которой лежит сотрудничество, а не конфронтация.

"Сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии, она стала заложником блоковой дисциплины в рамках ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах - правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности", - сказал Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: OSCE is in a deplorable state

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