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    Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора 30 мая обсудили урегулирование в Сирии и на Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает внешпеполитическое ведомство РФ.

    По информации, главы дипломатии двух стран провели обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, в том числе "усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

    Лавров и Помпео "согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия".

    Телефонный разговор состоялся по инициативе Помпео.

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