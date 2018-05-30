Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора 30 мая обсудили урегулирование в Сирии и на Украине.

Как передает Report, об этом сообщает внешпеполитическое ведомство РФ.

По информации, главы дипломатии двух стран провели обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, в том числе "усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

Лавров и Помпео "согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия".

Телефонный разговор состоялся по инициативе Помпео.