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Лавров и Мнацаканян обсудили размещение российских миротворцев в Карабахе

Лавров и Мнацаканян обсудили размещение российских миротворцев в Карабахе Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в воскресенье по телефону развертывание российской миротворческой миссии в зоне нагорнокарабахского конфликта.
В регионе
15 ноября 2020 г. 18:33
Лавров и Мнацаканян обсудили размещение российских миротворцев в Карабахе
Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в воскресенье по телефону развертывание российской миротворческой миссии в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

"Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября этого года, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - отмечается в сообщении.

Лавров также рассказал главе МИД Армении о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Rusiya XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub

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