    Лавров и Арагчи обсудили итоги американо-иранских переговоров в Женеве

    В регионе
    • 20 февраля, 2026
    • 13:52
    Лавров и Арагчи обсудили итоги американо-иранских переговоров в Женеве

    Главы МИД России Сергей Лавров и Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили итоги американо-иранских переговоров в Женеве.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

    "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе с учетом итогов состоявшихся на женевской площадке американо-иранских непрямых контактов", - говорится в сообщении.

    Лавров заявил, что РФ поддерживает переговорный процесс, "направленный на поиск справедливых политико-дипломатических решений при уважении законных прав Ирана в соответствии с принципами договора о нераспространении ядерного оружия".

    В ходе беседы стороны также затронули отдельные вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД.

