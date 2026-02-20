Lavrov Əraqçi ilə ABŞ-İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə edib
20 fevral, 2026
14:14
Rusiya və İranın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Abbas Əraqçi telefon danışığı zamanı Cenevrədə aparılmış ABŞ-İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.
"Nazirlər Cenevrədə baş tutmuş ABŞ-İran təmaslarının yekunları da nəzərə alınmaqla İranın nüvə proqramı ətrafındakı cari vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar", - məlumatda deyilir.
S.Lavrov bildirib ki, Rusiya nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilənin prinsiplərinə uyğun olaraq İranın qanuni hüquqlarına hörmət edilməklə ədalətli siyasi-diplomatik həllərin axtarışına yönəlmiş danışıqlar prosesini dəstəkləyir.
Söhbət zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlərə də toxunublar.
