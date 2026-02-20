İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Lavrov Əraqçi ilə ABŞ-İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə edib

    Region
    • 20 fevral, 2026
    • 14:14
    Lavrov Əraqçi ilə ABŞ-İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə edib

    Rusiya və İranın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Abbas Əraqçi telefon danışığı zamanı Cenevrədə aparılmış ABŞ-İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.

    "Nazirlər Cenevrədə baş tutmuş ABŞ-İran təmaslarının yekunları da nəzərə alınmaqla İranın nüvə proqramı ətrafındakı cari vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar", - məlumatda deyilir.

    S.Lavrov bildirib ki, Rusiya nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilənin prinsiplərinə uyğun olaraq İranın qanuni hüquqlarına hörmət edilməklə ədalətli siyasi-diplomatik həllərin axtarışına yönəlmiş danışıqlar prosesini dəstəkləyir.

    Söhbət zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlərə də toxunublar.

    Rusiya İran Abbas Əraqçi
    Лавров и Арагчи обсудили итоги американо-иранских переговоров в Женеве

    Son xəbərlər

    15:11

    "Fitch Solutions": Azərbaycan tədricən uzunmüddətli fiskal dayanıqlılığa keçir

    Maliyyə
    15:08

    Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    15:03

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobillərin ehtiyat hissələrinin idxalını 45 % azaldıb

    Biznes
    14:53

    Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib

    Fərdi
    14:53
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qılman Hacıyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:52
    Foto

    Baş Prokurorluqda media nümayəndələri üçün treninq keçirilib

    Media
    14:47

    Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:43

    "Fitch Solutions": STAR NEZ neft alışı mənbələrini şaxələndirməyə başlayıb

    Energetika
    14:43
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Hidayət Vəliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti