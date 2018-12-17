Лавров: Американские дипломаты создали в Армении количественный перевес по сравнению с российскими

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Россия не планирует создавать пророссийские НПО или расширять штат своего посольства в Армении, как это делают США.

Как передает Report, об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о большом количестве проамериканских НПО и наличии одного из самых больших посольств США в Армении.

"У американцев есть собственные критерии по которым они работают. У нас есть свои традиции, свои финансовые ограничители, потому что вся эта неправительственная команда, которая работает на пространстве бывшего Советского Союза, стоит денег. В подавляющем большинстве это либо Агентство международного развития при Госдепартаменте США, который является донором этих организаций, либо это международные или демократические институты, принадлежащие республиканской партии США, либо другие структуры. Джордж Сорос, конечно, который там весьма и весьма активно работает, как и во многих других частях нашего пространства, да и не только нашего пространства", - заявил С.Лавров.

Министр признал, что американские дипломаты создали в Армении по сравнению с российскими "количественный перевес".

"Мы не можем таким же количество ответить, мы не можем зеркально насоздавать таких же марионеточных организаций", - заявил С.Лавров.

Он также указал, что Россия со временем приобрела иммунитет революций. "Мы, наверное, приобрели иммунитет против революций. Потому что все то, что сейчас делает Запад на постсоветском пространстве - это готовит революции. Может быть это наша беда, но уже точно не наша вина", - заявил глава внешнеполитического ведомства России.