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Латвия приостанавливает действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью

Латвия приостанавливает действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью Правительство Латвии приняло решение о приостановке с 9 сентября действия соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Беларусью.
В регионе
6 сентября 2022 г. 19:15
Латвия приостанавливает действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение о приостановке с 9 сентября действия соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник канцелярия кабинета министров страны.

Подобное решение принято в связи с "нарушением Беларусью норм международного права" и ее поддержкой специальной военной операции РФ в Украине.

Двустороннее соглашение между правительствами Беларуси и Латвии было подписано в 2004 году с целью расширения сотрудничества в сферах промышленности, финансов, транспорта, туризма, сельского хозяйства.

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