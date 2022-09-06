Латвия приостанавливает действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение о приостановке с 9 сентября действия соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Беларусью.

Правительство Латвии приняло решение о приостановке с 9 сентября действия соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник канцелярия кабинета министров страны.

Подобное решение принято в связи с "нарушением Беларусью норм международного права" и ее поддержкой специальной военной операции РФ в Украине.

Двустороннее соглашение между правительствами Беларуси и Латвии было подписано в 2004 году с целью расширения сотрудничества в сферах промышленности, финансов, транспорта, туризма, сельского хозяйства.