Лариджани обсудил с премьером Катара протесты в Иране
В регионе
- 13 января, 2026
- 22:30
Состоялся телефонный разговор между секретарем Совета безопасности Ирана Али Лариджани и премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, стороны обсудили разногласия, возникшие между Тегераном и Вашингтоном.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по поводу протестных акций и путей мирного урегулирования напряженности.
Последние новости
22:47
В Вашингтоне проходит встреча Рубио и МирзоянаДругие
22:44
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибшийПроисшествия
22:44
Трамп призвал американцев и союзников США покинуть ИранДругие страны
22:31
Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в АзербайджанеЭнергетика
22:30
Лариджани обсудил с премьером Катара протесты в ИранеВ регионе
22:21
Определился очередной четвертьфиналист Кубка Азербайджана по баскетболуКомандные
22:21
Опубликована статистика доходов и расходов ГФСЗ за последние 7 летСоциальная защита
22:17
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасностиВнешняя политика
22:15
Фото