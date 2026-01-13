Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лариджани обсудил с премьером Катара протесты в Иране

    Состоялся телефонный разговор между секретарем Совета безопасности Ирана Али Лариджани и премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, стороны обсудили разногласия, возникшие между Тегераном и Вашингтоном.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по поводу протестных акций и путей мирного урегулирования напряженности.

