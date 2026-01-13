İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Laricani Qətərin Baş naziri ilə etiraz aksiyalarını müzakirə edib

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 22:18
    Laricani Qətərin Baş naziri ilə etiraz aksiyalarını müzakirə edib

    İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri şeyx Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Al Tani arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, tərəflər Tehran ilə Vaşinqton arasında yaranan fikir ayrılıqlarını müzakirə ediblər.

    Söhbət əsnasında etiraz aksiyaları və gərginliyin dinc yolla aradan qaldırılması ətrafında fikir mübadiləsinın aparıldığı bildirilib.

    Лариджани обсудил с премьером Катара протесты в Иране

