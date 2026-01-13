Laricani Qətərin Baş naziri ilə etiraz aksiyalarını müzakirə edib
Region
- 13 yanvar, 2026
- 22:18
İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri şeyx Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Al Tani arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, tərəflər Tehran ilə Vaşinqton arasında yaranan fikir ayrılıqlarını müzakirə ediblər.
Söhbət əsnasında etiraz aksiyaları və gərginliyin dinc yolla aradan qaldırılması ətrafında fikir mübadiləsinın aparıldığı bildirilib.
Son xəbərlər
22:55
Dünya Bankı: Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin nəticəsi regionun iqtisadi perspektivləri üçün vacibdirİqtisadiyyat
22:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Sevdindirici haldır ki, "Naxçıvan"a qalib gəldik"Komanda
22:51
Tramp amerikalıları və müttəfiqlərini İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
22:51
Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşübDigər
22:49
HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıbRegion
22:40
Bundesliqanın oyunu əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıbFutbol
22:29
Qazaxda minik avtomobili "TIR"a çırpılıb, ölən varHadisə
22:27
ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın iki illik neft hasilatı proqnozunu dəyişməyibEnergetika
22:26