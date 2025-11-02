Лариджани: Иран может создать ядерное оружие за две недели
В регионе
- 02 ноября, 2025
- 18:04
Тегеран может создать ядерное оружие за две недели, но фетва верховного лидера Ирана Али Хаменеи это запрещает.
Как передает Report со ссылкой на иранское издание Khabar Fouri, об этом заявил советник аятоллы Джавад Лариджани.
При этом, по его словам, развитие оборонных и технологических возможностей остается стратегическим приоритетом Ирана.
"Если начнется война, она не будет варварской, у обеих сторон есть пределы. Фетва его святейшества [о запрете создания ядерного оружия] имеет множество оснований и имеет долгую историю в шиитском праве… Страна может получить атомную бомбу менее чем за две недели, но мы привержены нашей религии", - добавил он.
Последние новости
18:18
Reuters: Турецкие НПЗ сокращают закупки российской нефтиВ регионе
18:04
Лариджани: Иран может создать ядерное оружие за две неделиВ регионе
17:51
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страныДругие страны
17:33
Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации ГазыДругие страны
17:18
Oxford Economics: Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 летДругие страны
17:01
В турецком Балыкесире снова произошло землетрясениеВ регионе
16:52
Видео
При опрокидывании автобуса на северо-востоке Армении пострадали 18 человекВ регионе
16:42
Фото
Спикер Арабского парламента: Мы придаем большое значение сотрудничеству с АзербайджаномМилли Меджлис
16:42
Фото