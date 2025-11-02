Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Лариджани: Иран может создать ядерное оружие за две недели

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 18:04
    Лариджани: Иран может создать ядерное оружие за две недели

    Тегеран может создать ядерное оружие за две недели, но фетва верховного лидера Ирана Али Хаменеи это запрещает.

    Как передает Report со ссылкой на иранское издание Khabar Fouri, об этом заявил советник аятоллы Джавад Лариджани.

    При этом, по его словам, развитие оборонных и технологических возможностей остается стратегическим приоритетом Ирана.

    "Если начнется война, она не будет варварской, у обеих сторон есть пределы. Фетва его святейшества [о запрете создания ядерного оружия] имеет множество оснований и имеет долгую историю в шиитском праве… Страна может получить атомную бомбу менее чем за две недели, но мы привержены нашей религии", - добавил он.

    Лента новостей