Лариджани и Григорян провели встречу в Тегеране
В регионе
- 30 августа, 2025
- 10:28
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провели встречу в Тегеране.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, стороны обсудили двусторонние отношения и региональные процессы.
Другие подробности встречи не приводятся.
