    Лариджани и Григорян провели встречу в Тегеране

    В регионе
    • 30 августа, 2025
    • 10:28
    Лариджани и Григорян провели встречу в Тегеране

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провели встречу в Тегеране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, стороны обсудили двусторонние отношения и региональные процессы.

    Другие подробности встречи не приводятся.

