Əli Laricani və Armen Qriqoryan Tehranda görüş keçiriblər
Region
- 30 avqust, 2025
- 10:31
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani və Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Tehranda görüş keçiriblər.
"Report"un "Tasnim"ə istinadən verdiyi məlumata görə, tərəflər ikitərəfli münasibətləri və regional prosesləri müzakirə ediblər.
Görüşün digər təfərrüatları açıqlanmayıb.
