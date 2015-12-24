​ЛАГ потребовала от Турции немедленно вывести войска из Ирака

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Лига арабских государств в четверг провела в Египте внеочередную встречу министров иностранных дел стран организации и по итогам переговоров потребовала от Турции немедленно вывести войска из Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Багдад просил ЛАГ рассмотреть этот вопрос две недели назад.

Власти Ирака также направили официальную жалобу в Совбез ООН.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявил, что турецкие военные тренируют иракское ополчение для борьбы с террористами.