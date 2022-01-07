Кыргызстан отправит в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев

Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев.

Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и несколько единиц военной техники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу в парламенте республики замглавы Кабмина Камчыбек Ташиев.

"Мы отправим в Казахстан 150 военнослужащих, и 19 единиц военной и автомобильной техники", - сказал он.

Вчера парламент Кыргызстана не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса об отправке миротворцев, сегодня ожидается, что депутаты вновь вернутся к обсуждению данного вопроса.