О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кыргызстан отправит в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев

Кыргызстан отправит в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев.
В регионе
7 января 2022 г. 09:24
Кыргызстан отправит в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев

Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и несколько единиц военной техники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу в парламенте республики замглавы Кабмина Камчыбек Ташиев.

"Мы отправим в Казахстан 150 военнослужащих, и 19 единиц военной и автомобильной техники", - сказал он.

Вчера парламент Кыргызстана не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса об отправке миротворцев, сегодня ожидается, что депутаты вновь вернутся к обсуждению данного вопроса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kyrgyzstan to send 150 peacekeepers to Kazakhstan as part of CSTO

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
5 января 2022 г. 15:53
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi