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В парламенте Кыргызстана не собралось кворума для отправки миротворцев в Казахстан

В парламенте Кыргызстана не собралось кворума для отправки миротворцев в Казахстан Парламент Кыргызстана не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса об отправке миротворцев в Казахстан.
В регионе
6 января 2022 г. 16:08
В парламенте Кыргызстана не собралось кворума для отправки миротворцев в Казахстан

Парламент Кыргызстана не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса об отправке миротворцев в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кыргызского законодательного органа.

"В ходе сегодняшнего внеочередного заседания не собралось необходимое для рассмотрения вопроса количество депутатов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, заседание парламента Кыргызстана перенесено на пятницу.

В четверг парламент Кыргызстана во время внеочередного заседания за закрытыми дверями должен был обсудить ситуацию в соседнем Казахстане.

Ранее глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета ОДКБ, страна подтверждает готовность оказать поддержку Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Согласно Конституции Кыргызстана, разрешение на отправление частей вооруженных сил страны за пределы территории республики принимается парламентом большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов (всего в парламенте 90 депутатов). Таким образом для поддержки решения ОДКБ проголосовать "за" должны не менее 60 кыргызских депутатов.

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