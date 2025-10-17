Кыргызстан и Венгрия проведут очередное заседание стратегического совета

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сегодня совершит визит в Венгрию по приглашению министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Кыргызстана.

В рамках визита Кулубаев примет участие в 5-м заседании кыргызско-венгерского стратегического совета, на котором главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.