Кыргызстан и Венгрия проведут очередное заседание стратегического совета
В регионе
- 17 октября, 2025
- 10:11
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сегодня совершит визит в Венгрию по приглашению министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Кыргызстана.
В рамках визита Кулубаев примет участие в 5-м заседании кыргызско-венгерского стратегического совета, на котором главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.
Последние новости
10:28
Орбан: Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИДДругие страны
10:25
В Турции задержали еще 26 человек по делу Can HoldingВ регионе
10:22
Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятостиСоциальная защита
10:18
Цена на азербайджанскую нефть упала до $63Энергетика
10:17
Президент Финляндии посетит Узбекистан с официальным визитомВ регионе
10:16
Фото
В Хачмазе стартовала региональная конференция, посвященная "Году Конституции и Суверенитета"Внутренняя политика
10:11
Кыргызстан и Венгрия проведут очередное заседание стратегического советаВ регионе
10:08
Азербайджан увеличил производство "зеленой энергии"Энергетика
10:04
Фото