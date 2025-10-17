Кыргызстан и Венгрия проведут очередное заседание стратегического совета

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 10:11
    Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сегодня совершит визит в Венгрию по приглашению министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Кыргызстана.

    В рамках визита Кулубаев примет участие в 5-м заседании кыргызско-венгерского стратегического совета, на котором главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

    По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

